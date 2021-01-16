В Красноярске в ночь на 16 января лихач на иномарке устроил массовую аварию. Видео и фото с места происшествия опубликовано в группе «ЧП-Красноярск» в соцсети.Все произошло на Партизана Железняка примерно в 03.40 ночи. 34-летний водитель автомобиля «Subaru Forester» двигался в направлении Октябрьского моста. В районе остановки «Краевая больница» он не справился с управлением и врезался в припаркованные машины.В результате столкновения припаркованные машины были серьезно повреждены – это «Brilliance», «Skoda Octavia», «ВАЗ 2110» и «Subaru Legacy».Вот что рассказали очевидцы: «Он сказал, что уснул за рулем». А дальше: «Его принимал парень в краевой, в чью машину он въехал, он сначала даже не знал, что пострадал от него».Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, предполагаемого виновника ДТП увезли в больницу, где его проверят на наличие алкоголя в крови.В соцсетях сейчас пишут: «Вот так оставляй машину на парковке, размотают».