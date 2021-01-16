На участие в выборах главы Норильска подали заявки 12 человек, среди которых и вице-мэр краевого центра Владислав Логинов. Об этом сообщают Gornovosti.ru.Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 22 января 2021 года специальная комиссия (в нее войдут три человека от губернатора Красноярского края и трое норильских депутата) рассмотрит заявки всех кандидатов. Решение о лучшей кандидатуре объявят 26 января.Вот что написал на своей страничке в facebook единоросс Роман Сербин:«Состоялась встреча депутатов Норильского городского Совета с первым заместителем губернатора Красноярского края Пономаренко Сергеем Александровичем. Сергей Александрович ознакомил нас с биографией одного из кандидатов на пост Главы города Норильска - Логинова Владислава Анатольевича. Особых заслуг и преимуществ перед «соперниками» у представленного кандидата я не увидел. Но, по логике региональных властей, вместе с опытом и заслугами претендентов на пост Главы города, важным для края критерием является «близость» кандидата к краевой власти и губернатору. По мнению выступающего, это позволит оперативно решать проблемы Норильска».В соцсетях парируют: «Главой города Норильска должен быть НОРИЛЬЧАНИН. Тот, который знает все беды изнутри и сможет их решить без постоянных совещаний с губернатором».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа пост мэра Норильска по второму кругу выдвинулись 4 кандидатаНорильск встретит новый год без нового мэра. Бывший глава города ушел в отставку летом этого года. Исполняющим обязанности до выбора нового руководителя стал Николай Тимофеев. Именно ему пришлось подводить итоги 2020 года, разрабатывать и принимать бюджет. Когда же будет избран мэр без приставки «и.о». Этот вопрос должен был решиться еще 30 октября. Свои заявки в городской Совет подали восемь кандидатов. Но незадолго до начала конкурсного отбора семь из восьми отказались от своего решения и отозвали заявления (подробнее).