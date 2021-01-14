В Канске на лесопилке сгорел рабочий балок – общежитие, в котором жили рабочие. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщают подробности. Информация на пульт диспетчера экстренной службы поступило минувшей ночью в 0:50 по местному времени. Горела хозяйственная постройка в Северо-западной промзоне, на территории ООО «ГУИ-ЖЕНЬ-И».К хозпостройке был пристоен металлический балок, размером 5 на 3 метра. На тот момент, когда пожарные примчались на место, здание уже было полностью охвачено огнем. Площадь составила 65 квадратных метров. Локализовать огонь удалось только в 02:11 часов. Еще через полчаса ликвидировали открытый огонь. Полностью справиться с пожаром удалось только в 4 часа утра.Что стало причиной возгорания, определят специалисты. Но предварительная версия такова: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В результате погибли двое рабочих, которые проживали в балке. О том, сколько там всего было человек и есть ли пострадавшие, не уточняется.