Из Красноярска в Иркутск открылся прямой авиарейс, который выполняет авиакомпания NordStar. Первый вылет состоялся 12 января. В дальнейшем полеты из Красноярска в столицу Восточной Сибири будут проходить три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, на самолетах ATR 42-500, - рассказали в пресс-службе аэропорта.Самолет отправляется в путь в 8:30 по местному времени. Время полета – 2 часа 10 минут. Обратный вылет из Иркутска – в 12:40, и дома в аэропорту Красноярска он уже в 14:15 (учитываем, что разница по часовым поясам между городами – 1 час).К слову, билеты на первый рейс туда и обратно были раскуплены полностью. Приобретать их можно на официальном сайте авиакомпании, в аэропорту. С учетом современных реалий такой рейс будет популярен в летнее время в рамках внутреннего туризма: 2,5 часа – и вот уже с берегов Енисея на берега Байкала.