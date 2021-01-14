В эвенкийском селе Ванавара тревожно – улицы поселка патрулируют из-за появления там волков. Это делают совместно сотрудники полиции и охотинспекции. Специалисты анализируют многочисленные волчьи следы и предполагают, что на улицы выходит волк-одиночка. Характерно, что он замечен в районе расположения дизельной, выходит, что шума он не боится.О происшествии сообщают местные власти. Волчьи следы обнаружили жители улиц Зеленая и Восточная. Сначала волк подходил к домам людей ночью, но затем его наблюдали и в дневное время. Администрация села сделала электронную рассылку. Местных жителей просят соблюдать осторожность, не оставлять детей на улицах без присмотра, не покидать населенный пункт без особой надобности.Добавим, что охота на волков разрешена законом до 15 января. Но поскольку они представляют реальную опасность, когда заходят в населенные пункты, отстрел хищников продолжится, просто на каждый случай будет составляться акт вынужденного отстрела. Нужно учитывать, что даже при наличии охотничьего билета жителям запрещено стрелять в черте села, в связи с опасностью для жизни остальных людей.