В Красноярском крае водитель провел Новый год в компании автоинспекторов. Он же стал последним в регионе, кого сотрудники ГИБДД задержали за нарушение правил дорожного движения.- Житель краевой столицы управлял автомобилем ВАЗ-2114. Его остановили его на улице Семафорная за 40 минут до наступления Нового года, - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе VK Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. - У водителя имелись признаки опьянения.Сам водитель пытался убедить инспекторов, что не пил спиртное, а только поел конфет с ликером незадолго до встречи с сотрудниками Госавтоинспекции. Как положено, провели освидетельствование, результат - 0,21 мг/л. В отношении мужчины составили административный протокол. Водитель рискует получить штраф 30 тысяч рублей и лишиться прав на срок от полутора до двух лет.