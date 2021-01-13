На сайте городской администрации появилось постановление о подготовке проекта изменения в планировке парка на острове Татышев. Причем подготовить проект должен зоопарк «Роев ручей». Дело в том, что на острове проведут инженерные работы. Зачем? В документе идет речь о строительстве капитальных зданий, чтобы разместить там социальные объекты.Например, образовательные организации для школьников. Помимо этого остров нуждается и в других объектах инфраструктуры: туалетах и помещениях для хранения садового инвентаря. И походу работы затронут весь остров.Как рассказали представители «Роева ручья», есть идея создать садово-парковое пространство на острове Татышев. И именно для этого и привлекают специалистов зоопарка. У них есть опыт организации японского, английского и французского сада. Что-то подобное появится на острове.Также напомним, что в следующем году там появятся новые дорожки для прогулок и даже причал для малых судов