В Красноярском крае проводят проверку по факту пожара в школе. Инцидент случился в Идринском районе в «Стахановской средней общеобразовательной школе». По предварительной информации, о происшествии стало известно накануне, 11 января в 14 часов 30 минут.- Очаг возгорания находился в помещении столовой. Пламя оперативно ликвидировали. Пока основной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования, - прокомментировали в пресс- службе прокуратуры Красноярского края.Отметим также, что данных о пострадавших и погибших во время происшествия не поступало. По итогам проверки работники прокуратуры дадут оценку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности образовательного учреждения и контролирующих органов. Если основания действительно будут, тогда будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.