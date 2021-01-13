В Свердловском районе Красноярска проведи рейд по благоустройству. Внимание уделили нечетной стороне улицы 60-летия Октября. Сотрудники мэрии вместе со службой городовых смотрят, соблюдают ли предприниматели правила благоустройства и архитектурно-художественного регламента.- Осмотрели территорию, начиная от бульвара «Зеленый» и до комплекса временных сооружений по 60 лет Октября, 91. Уделяли внимание состоянию крыльца, наличию урн и чистоте прилегающей территории. Критерием чистоты является отсутствие на фасаде граффити, плакатов, несанкционированной рекламы и объявлений, - рассказали в пресс-службе городской администрации.В целом проверили 17 объектов, выявили несколько нарушений. На зданиях были те самые граффити, баннеры, явно не хватало урн у некоторых торговых точек. Нарушителям выдали уведомления с требованием устранить выявленные замечания в определенные сроки.