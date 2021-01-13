В Красноярске наступит потепление после 15 января 2021 года. Дневные температуры ожидаются в пределах -8 -4 градуса. По прогнозам синоптиков, в краевой столице 16 января 2021 года столбик термометра поднимется до -8 градусов, 17 января – до минус четырех градусов. Затем будет небольшое понижение – 18 января столбик термометра на отметке -6 градусов, а 19 января – минус семь. Данные предоставлены на сайте Гидрометцентра России.Перемены погоды особенно на фоне декабрьских морозов можно назвать подарком судьбы. Напомним, Крещенских купаний, которые обычно проходят 18-19 января, в этом году не будет. Старую добрую традицию отменил коронавирус. В пресс-службе Красноярской епархии сообщили, что купания в проруби как таковые не являются частью религиозного обряда. А для верующего человека важна, в первую очередь, божественная литургия. И еще та святая вода, ее называют агиасма, которую раздают в храмах.