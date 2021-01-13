В Ачинске выбирают нового кандидата на пост главы города Ачинска в Красноярском крае. Ранее сообщалось, что на должность претендуют четыре человека. Однако на сегодняшний день конкурс продолжается среди трех кандидатов - Наталии Григорьевой, Владимира Тарабаева и Александра Токарева.- Четвертый участник конкурса Игорь Скоморощенко отказался от борьбы за пост главы Ачинска. Он взял самоотвод, - об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ачинска.Отметим также, на первом этапе кандидатов оценивали согласно предоставленным данным, учитывали их квалификацию, уровень образования, стаж работы, в том числе на руководящих должностях и должностях муниципальной и государственной службы. На втором этапе кандидаты представили программы социально-экономического развития Ачинска. Испытание прошли Наталия Григорьева и Александр Токарев. Кто займет пост, определят в Ачинском городском Совете депутатов 18 января 2021 года.