Пожарные в Красноярском крае исполнили мечту пятилетнего мальчика. О желании ребенка рассказала мама Галина, жительница Канска. Сообщение она отправила в адрес Главного управления МЧС России по Красноярскому краю через социальные сети. В нем говорилось:«Здравствуйте. С наступающим Новым годом! Пишу вам с просьбой осуществить мечту моего сына. Его зовут Прохор, ему в январе будет пять лет. Он мечтает стать пожарным. Хочу, чтобы осуществилась его мечта и пока он маленький, он будет безумно рад побывать в пожарной части города Канска или хотя бы в пожарной машине».- Такую просьбу сотрудники чрезвычайного ведомства не смогли оставить без внимания. Для пятилетнего ребенка организовали экскурсию и даже немного прокатили его в боевой пожарной машине. В завершение визита вручили гостю памятные подарки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.