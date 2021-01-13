В «Красноярских Столбах» выбирают название для новой детской площадки. Она находится в Гранитном карьере на Восточном входе в национальный парк. Напомним, конкурс стартовал 17 декабря 2020 года. Каждый желающий мог прислать варианты наименования до 10 января с пометкой «Конкурс» на электронную почту: stolby-epo@mail.ru.- В конкурсе приняли участие более 150 человек. В общей сложности получили 289 разных вариантов. Для общего голосования это много, поэтому сотрудники нацпарка решили отобрать 10 самых ярких и интересных идей. Их и представят на общее голосование. При отборе предложений внимание обращали на те, что отражали расположение площадки, историю этого места и назначение объекта, - рассказали в администрации нацпарка.Голосование будет длиться до 24 января. Выбрать понравившийся вариант можно в аккаунте «Красноярских столбов» VKontakte. Итоги озвучат 25 января, в День Татьяны и Студента. Победителю вручат приз.