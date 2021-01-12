Под Красноярском женщина попала под грузовой поезд. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, она скончалась на месте. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Известно, что ЧП произошло накануне, 11 января, на станции Минино. Прибыв на место, полицейские установили личность погибшей – это 47-летняя местная жительница. Она переходила железнодорожный путь и по каким-то причинам не заметила движущийся поезд. Машинист сначала дал сигнал, затем применил экстренное торможение. Но резко остановиться товарный состав не может, тормозной путь даже одиночного локомотива в зависимости от скорости может составить до полукилометра, а тут – целый поезд.В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. И заодно напоминает правила безопасности на железной дороге: нельзя переходить пути, не убедившись в том, что к вам не приближается поезд. Снимите капюшон и наушники.