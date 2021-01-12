В Красноярске менеджер офиса продаж сотового оператора продавал налево информацию об абонентах. Происходило это с апреля по июнь 2019 года. Вычислила его служба собственной безопасности компании и передала информацию в следком. Ну, а там уже завели уголовное дело. И вот, наконец, расследование завершено, дело передано в суд.Вину 25-летнего обвиняемого удалось доказать полностью, тем более, что он всячески сотрудничал со следствием. И даже принес свои извинения потерпевшим и через СМИ – публично раскаялся за совершенные преступления перед обществом.Он рассказал, что через мессенджер ему поступило предложение от неизвестного передавать сведения об абонентах и детализацию их звонков. А также перевыпускать сим-карты абонентов, в результате чего третьи лица получали доступ к их личной информации. За все это сотрудник офиса получал определенную плату. Итого таких эпизодов было пять.Можно только догадываться, что покупателями информации были мошенники, которые затем обманывали ничего не подозревающих владельцев телефонных номеров.Добавим, что нарушение тайны телефонных переговоров граждан, доступ к компьютерной информации о них из корыстных побуждений наказывается по закону.