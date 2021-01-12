Новые противопожарные правила вступили в силу в этом году. Согласно закону, если пожарные не могут проехать к месту возгорания из-за шлагбаума, то его просто снесут. Останутся только те, где рядом круглые сутки дежурят консьерж, сотрудники управляющей компании, которые оперативно могут открыть ворота или шлагбаум. Но таких дворов мало, говорят спасатели.Второй вариант - шлагбаум или ворота могут открываться автоматически. А именно, на них установлен специальный датчик. Сейчас в городе 732 заграждения во дворах жилых домов, соответствует правилам 500. Система работает очень просто, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по краю Александр Антонов:- Когда пожарное подразделение прибывает на место вызова, они уже знают адрес. Во время следования диспетчер отслеживает, через какие устройства пожарный автомобиль будет проезжать. И как только машина подъедет, любая преграда должна открыться.В Красноярске 232 шлагбаума и ворот ничем не оборудованы: ни круглосуточным охранником, который откроет преграду, ни автоматической системой. Все конструкции ждет демонтаж. Если же после предписания о сносе реакции не последовало, то на ТСЖ выписывается штраф в размере 200 тысяч рублей. Устранить нарушения будет стоить дешевле