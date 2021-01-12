На обходе Красноярска появилось современное, энергоэффективное освещение. Об этом сообщил министр транспорта региона Константин Димитров. Вдоль трассы установили 198 «умных» светильников нового поколения, которые регулируют потребление энергии в зависимости от уровня внешней освещенности и интенсивности. А именно свет от фонарей максимально приближен к утреннему солнцу и свету в обеденное время. В вечернее время свет мягкий, не слепить водителей и освещает всю трассу. Также фонари реагируют на загруженность и количество автомобилей. По словам специалистов, это должно снизить аварийность и сделать передвижение по дороге комфортнее. Подобные технологии уже показали свою эффективность. Теперь ее смогут оценить и красноярские водители. Монтаж проводили с июня по ноябрь 2020. Еще почти два месяца подключали фонари.