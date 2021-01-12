В Красноярске владелицу строительной фирмы «Консоль» отправили под суд за обман дольщиков. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в суд Советского района. Когда начнется судебное разбирательство, пока неизвестно.Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуре «Комсомольской правде»-Красноярск, застройщица обвиняется по двум статьям: «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество». По версии следствия она заключала договоры долевого участия в строительстве четырех многоквартирных домов в краевом центре. Таких договоров, следовательно, потерпевших, оказалось 280.В общей сумме они внесли на счет компании более 530 миллионов рублей. Однако своих квартир так и не дождались. А все потому, что руководитель строительной компании направила деньги не по назначению. «Совершила заведомо невыгодную для предприятия сделку» - говорится в обвинительном заключении.