В Красноярске распродают с молотка имущество банка «Енисей». Некогда солидное краевое кредитное учреждение неожиданно для многих обанкротилось. Несколько лет назад Центробанк отозвал лицензию у «Енисея» на осуществление банковских операций, затем был подан иск в арбитражный суд. Причина – банк оказался в минусе почти на 5 миллиардов. Весной 2017 решением суда иск был удовлетворен.Все эти годы за «Енисеем» сохранялась недвижимость – нежилые помещения, где размещались офисы. Кое-где до сих пор висят вывески банка, несмотря на то, что помещения пустуют. И вот «Российский аукционный дом» объявил об их продаже.На улице Республики, 51 таких помещений пять, общая площадь около 1,5 тысячи квадратных метров. Они выставлены общим лотом вместе с оборудованием, офисной мебелью, системами охраны и связи. Начальная цена 143 миллиона рублей, минимальная – 68,5 миллионов.Второй лот – помещения по тому же адресу, но с другой стороны, площадь 420 квадратных метров и начальная цена 34 миллиона.