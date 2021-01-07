Жителей Красноярска предупреждают об опасности катания на тюбах, привязанных к машинам. Население призывают проявить благоразумие и не рисковать своими жизнью и здоровьем. Любителям активного отдыха напоминают, что такое времяпрепровождения может закончиться травмами или смертью человека. Несущаяся со скорость автомобиля «плюшка» неуправляема, а при торможении или повороте автомобиля прицепленный к нему тюбинг может залететь под автомобильные колеса.- Если катающегося застанут на проезжей части, его действия расценят как нарушение правил дорожного движения. В этом случае предусмотрен штраф 800 рублей. Действия водителя машины, к которой привязан тюб, могут расценить как нарушение правил перевозки пассажиров. За это полагается штраф в одну тысячу рублей. В случае гибели человека водителя привлекут к уголовной ответственности, рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.Помните, чтобы покататься на тюбах без последствий, в городе есть специально оборудованные трассы.