Красноярцев призывают не обращаться к таксистам-нелегалам. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют заказывать услуги только перевозчиков, работающих на законных основаниях. Помните, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, пассажиры подвергают риску свои жизни и здоровье.- На сегодняшний день в интернет набирают популярность приложения для поиска попутчиков. Ими пользуются как водители, так и пассажиры. Граждане размещают объявления о планируемых поездках в определенном направлении, количестве свободных мест, пассажиры, получившие подходящее предложение, договариваются об услуге, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.Отметим также, что водители, работающие незаконно, перевозят пассажиров сверх положенного времени, установленного законодательством, не проходят медицинское обследование, не предоставляют машину на техосмотры. В случае ДТП пассажир не сможет получить страховую компенсацию.