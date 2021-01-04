В микрорайоне Солнечный Красноярска на улице бегал мужчина без одежды. Точнее одет он был только в шорты. То ли закаленный бегун, то ли просто отчаянный человек решил не одеваться, не смотря на жуткий холод. В городе в последние дни декабря и начале января столбик термометра находился на отметках в пределах -30 градусов.- Суровые парни в Солнечном!!!, - подписал автор фото в аккаунте se.rgei1443 в Instagram.Отметим также, что отчаянного спортсмена удалось запечатлеть в первый день наступившего Нового года, то есть 1 января 2021 года.Позже этот же снимок появился и в официальном аккаунте микрорайона Солнечный. Пользователи соцсети тут же заинтересовались интересным персонажем. Одни спрашивали, а в ботинках ли бегун, другие рассказывали, что видели, как его останавливают полицейские, третьи посчитали поступок безумием.