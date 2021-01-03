В этом году в связи с коронавирусом храмы на Пасху были закрыты для верующих и была организована трансляция пасхальной службы. Опыт решили повторить и в Рождество.В ночь с 6 на 7 января, Рождество Христово, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Великое повечерие, утреню и Божественную литургию в храме Рождества Христова города Красноярска.Богослужение будет транслироваться в прямом эфире с комментарием представителей Красноярской епархии на краевом телеканале «Енисей». Также трансляция будет доступна в интернете: на сайте телеканала «Енисей», сайте Красноярской епархии и их страницах в социальных сетях.Начало трансляции в 22.30.Тем, кто решится пойти на службу, в епархии напоминают, что при посещении храмов необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Также напоминаем, что после службы от храма Рождества Христова и Успенского монастыря можно будет уехать на бесплатных автобусах.