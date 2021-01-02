В новогоднюю ночь в Якутии родился белый бычок. Символ наступившего 2021-го появился на свет в селе Улахан Аан 1 января в половину четвертого утра, сообщает издание SakhaLife.В ту же ночь у тех же хозяев (в Хангаласском улусе) родились телята-близнецы, пусть и не белые.- Расти здоровеньким, символ 2021-го года, - пишут в комментариях пользователи.- Хороший знак…- Не подведи нас!- Пусть этот год будет легче предыдущего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБелый металлический бык - символ 2021 годаВ 2021-м году на смену Белой крысе придет Белый бык. Это будет год больших поступков и событий. Каждый из нас сможет сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, благородное. Но если надо, он умеет действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого быка лучше не доводить (подробнее).