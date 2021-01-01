В Красноярске в ночной аварии на Северном шоссе пострадали несколько человека. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, около трех часов в ночь на 1 января 42-летний водитель «Toyota» выехал на встречную полосу и врезался в «Kia Rio», которой управлял 33-летний мужчина. Видео опубликовано в группе «ЧП-Красноярск» в соцсети.В результате столкновения пострадали пассажиры из автомобиля «Kia Rio», который, судя по наклейкам, является такси. Позже эту информацию подтвердили очевидцы. Как выяснилось, женщины 59 и 27 лет и ребенок 6 лет были в гостях и возвращались домой, когда все это произошло. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, но девочка находилась не в детском кресле.«Водитель пьяный. Выехал на встречку. И в такси. Все в больнице. Мама, сестра, племянница все в больнице. Живы», - написала красноярка Татьяна.Помимо пассажиров, пострадали и водители. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, управлявший японской машиной мужчина был пьян – прибор показал 0,93 промилле алкоголя. Не менее грубые нарушения у второго участника ДТП – у него не оказалась водительских прав.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по поводу случившегося, устанавливаются все обстоятельства.