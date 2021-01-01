Жителей Красноярска попросили не засорять канализацию. Часто люди используют унитаз вместо мусорного ведра – выбрасывают остатки салатов и другой еды, средства личной гигиены, полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода. Особенно это актуально во время новогодних праздников, когда столы ломятся от угощений, а их остатки отправляются в унитаз. Это грозит засорами трубопроводов и, как следствие, затопленными подвалами жилых домов и потоками нечистот по дворам и улицам города.В компании «КрасКом» готовится к серьезным нагрузкам на сети водоснабжения и водоотведения в дни новогодних каникул и напоминают, что избежать всех вышеописанных проблем можно, если сливать в канализацию только жидкие отходы.Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в праздники в краевом центре будут дежурить дополнительные бригады цеха эксплуатации канализационных сетей.ВАЖНОЗаявки на устранение засоров в уличных трубопроводах водоотведения принимают круглосуточно в диспетчерской «КрасКома» по телефону: 22-678-00.