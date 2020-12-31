В последнюю ночь года, с 30 на 31 декабря, спасателям вновь пришлось выезжать на тушение пожара. К сожалению, трагедии избежать не удалось. По предварительным данным регионального следкома, погибли четверо взрослых.Все произошло в селе Агинском, это административный центр Саянского района. Пока неустановленно, в какой момент произошло возгорание и каковы его причины, но информация поступила на пульт диспетчера в 5:04 часов по местному времени. По информации краевого управления МЧС горела кровля одноэтажного одноквартирного брусового жилого дома.На место прибыли 22 человека и 7 единиц техники. Из них 11 спасателей на трех спецавтомобилях. Уже в 6:16 огонь был локализован на площади 48 квадратных метров, еще спустя час командир отряда объявил о ликвидации пожара.Теперь предстоит выяснить, что стало причиной возгорания. Возможно, это короткое замыкание, либо неосторожное обращение с огнем или неправильная эксплуатация печи. Ответ дает следствие.