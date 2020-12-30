Рядовая, казалось бы, ссора двух покупателей в одном из магазинов Черногорска (Хакасия) привела к поножовщине. Подозреваемого, пустившего в ход холодное оружие, задержали бойцы Росгвардии.Все случилось вечером 29 декабря. Во вневедомственную охрану Росгвардии поступил вызов из магазина. Тут же прибыв на место, сотрудники обнаружили мужчину с ножевым ранением живота. Очевидцы рассказали: только что между двумя покупателями произошел конфликт, и один из них выхватил нож… Причем ударил не раз, а несколько. От гибели жертву спасла плотная одежда – на мужчине был пуховик.Опросив свидетели, составили словесный портрет подозреваемого. По предварительным данным, он мог скрываться в ближайшем общежитии. Там, в одной из комнат, где, кстати, шло застолье со спиртным, его и нашли.Пострадавший и продавцы опознали нападавшего. Оказалось, это местный житель, ему 34 года. Подозреваемого передали полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.