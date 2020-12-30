В МЧС дали прогноз возможных рисков на январь 2021 года в Красноярском крае. Он был опубликован на сайте ведомства.Итак, по данным спасателей, средняя температура января составит минус 17-21 градус. Самой холодной будет первая декада: днем минус 18-23, ночью минус 21-26. В остальные декады: в светлое время суток минус 12-17, в темное - минус 17-22. Кстати, снега в январе выпадет меньше, чем обычно.Теперь к рискам. Возможны ЧП на водных объектах, связанные с провалами людей и техники под лед (в заливах Красноярского водохранилища, на Енисее и Ангаре). Кроме того, не исключен отрыв льдин на реках и озерах края.Из-за морозов есть некоторая вероятность аварий на теплосетях, а также отключение электроэнергии.Далее: ожидается увеличение аварийных ситуаций на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Причина - ограничение видимости, снежные заносы, гололед…Из-за понижения температуры есть риск пожаров в жилом секторе. Всему виной нарушение правил пожарной безопасности – при использовании электроприборов, эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем.И последнее: в январе возможны сходы снежных масс в Курагинском районе на 26 – 28 километре дороги Курагино-Черемшанка. Это может привести к ограничению движения.Риск схода снежных масс сохранится на участке 601-605 километр на трассе Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе.