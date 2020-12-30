Жителю Красноярска, чью иномарку угнали в Москву, вернули похищенное накануне Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».В дежурную часть отдела полиции обратился мужчина. Он рассказал: со стоянки на Водопьянова (в Северном) пропал его автомобиль стоимостью в миллион рублей.На место выдвинулась следственно-оперативная группа. Опросила потерпевшего, очевидцев, обследовала ближайшие дворы и улицы. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража».В результате установили: машину угнали в Москву. Оперативников отправили в командировку. Там похищенное было обнаружено. Иномарку изъяли и доставили в Красноярск на экспертизу. Специалисты оперативно пробили VIN-номер, по которому удалось «опознать» угнанную машину.На днях владельцу передали ключи от украденной машину. Мужчина поблагодарил полицейских, признавшись, что это лучший подарок к Новому году.