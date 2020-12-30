На смену аномальным морозам в Красноярск идет резкое потепление. Оно нагрянет уже сегодня, 30 декабря, рассказали в гидрометцентре.Итак, после 40-градусной стужи, которая царила в городе несколько дней, в среду, 30 декабря, потеплеет до минус 19. Это днем, а ночью будет минус 21.Четверг, 31 декабря, станет, скорее всего, самым теплым днем недели. В светлое время суток обещают минус 16, а в новогоднюю ночь минус 24.В пятницу, 1 января, слегка подморозит. Днем будет минус 21, а вот ночью уже минус 31.В субботу, 2 января, минус 26-28. В воскресенье, 3 января, минус 21-23. А 4-5 января – снова волна потепления: днем минус 18, ночью минус 23-26. Вот такие температурные «качели». Берегите себя!И с наступающим Новым годом!