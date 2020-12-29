Установившиеся в Красноярском крае суровые морозы привели к многочисленным переохлаждениям, об этом сообщает ТВК. По данным медицины катастроф, с момента наступления холодов за помощью обратились более 200 человек, 8 из них скончались от обморожения.Как отмечают в краевом Минздраве, число обращений за помощью к медикам в этом году заметно увеличилось – с начала осенне-зимнего периода переохлаждение получили 219 человек, что на 56 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половину обмороженных пришлось госпитализировать.Медики напоминают, как вовремя заметить признаки обморожения и какие меры нужно принять в первую очередь. Итак, первый признак обморожения – потеря чувствительности и «стеклянная» кожа.Отогреваться нужно постепенно, не стоит растираться снегом или шерстяной рукавицей или принимать горячую ванну. Лучше укутаться в теплое одеяло и выпить горячей жидкости, но не горячительной. Вопреки народной мудрости, алкоголь не согревает, а притупляет чувство опасности. Кстати, по статистике почти 90% всех поступивших в стационары находились в состоянии опьянения.Сильные морозы опасны не только обморожением, но и переохлаждением, а простуды в период пандемии особенно опасны.