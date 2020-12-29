Сорокоградусные морозы внесли коррективы в жизнь автомобилистов. После холодных ночей завести машину с брелка или ключа удается только счастливчикам. Остальным же приходится просить соседа с помощью проводов запустить двигатель. Если даже с помощью такого способа не получается, приходится вызывать специалистов с тепловыми пушками.«КП» связалась сегодня со специалистами по отогреву. У них, наоборот - горячая пора, вот кому сейчас не холодно. Если в обычный зимний день при температуре -20 градусов за день бывает пять или шесть вызовов, то сейчас за одни сутки более 150 выездов на место. Это рекордные показатели, видимо, как и температура за окном. Причем перед стихией равны все. Не важно, какая марка или сколько стоит автомобиль. Пару часов на улице, завестись не получится. Замерзают все системы.Сейчас стоимость услуги отогрева от 2000 рублей.