Изменения на рынке недвижимости начали происходить еще весной. Свои коррективы, кончено, внесла пандемия и все, что с ней связано. Именно в апреле красноярцы решили, пора покупать жильё. Сняли свои сбережения со счетов и начали вкладывать в квадратные метры. Помимо этого объявили о льготной ипотеке с 5,9%, маткапитал даже на первого ребенка, падение рубля. Все это и подогрело так называемый искусственный спрос, говорят риэлторы и строители.Цены в этот период начали расти от 15 и до 30 процентов. И как оказалось, для многих это стало ударом. Особенно пострадали те, кто долго планировал покупку, но из-за отсутствия первоначально взноса для ипотеки откладывал. Те, у кого деньги были с марта, раскупили все малогабаритное жилье: студии, однокомнатные и двухкомнатные. Сейчас большие квартиры, 3х и 4х комнатные не пользуются спросом - это дорого.Цены на квартиры в Красноярске сейчас, уверяют специалисты - на историческом пике. Средняя стоимость квадратного метра 72,5 тыс. рублей. Это на десять тысяч больше, чем в начале 2020 года.Подросли цены и на вторичное жилье. Эксперты не исключают, что на ней возможен откат назад, чего не скажешь о долевом.С покупкой квартиры сейчас лучше не торопиться. Специалисты считают, что надо последить за рынком и дождаться лучшего момента для сделки. Тем более ипотеку с господдержкой продлили до 1 июля. И по сути время для взвешенного решения еще есть. Пока цены на пике, покупать жилье невыгодно.