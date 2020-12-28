Новогодняя елочка обошлась жителю Зеленогорска в несколько тысяч рублей штрафа. А все потому, что срубил ее незаконно, без разрешительных документов. Видимо, не знал, что в преддверии новогодних праздников сотрудники полиции даже проводят специальные рейды, чтобы предотвратить вырубку хвойного молодняка? Хотя об этом сообщают каждый год. Или знал, но проигнорировал?В полиции закрытого города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск»: остановили автомобиль на дороге. За рулем 19-летний местный житель, рядом – пассажир 49 лет. А на заднем сидении ель размером чуть больше метра. Старший мужчина не стал отпираться, честно признался, что срубил ее в лесу.Что грозит за незаконную рубку новогодних елей:- штраф для физических лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей,- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей,- на юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.Помимо того, что нарушителю придется выплатить штраф, он должен еще и возместить ущерб, причиненный природе.