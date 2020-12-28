Жительница Кежемского района края подделывала медицинские справки. За что, собственно, и будет отвечать по закону. Дознаватели уже передали в суд ее уголовное дело. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 50-летняя обвиняемая занимается своим промыслом с 2019 года.Она не является сотрудницей местной больницы. Однако у нее имелись поддельные штампы и печати медицинского учреждения. С их помощью она изготавливала бланки заключения по результатам предварительного медицинского осмотра. За каждый документ у нее был один ценник – брала по 2000 рублей. Установлено 4 эпизода.Уголовное дело было возбуждено по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 1 года. ДО решения суда обвиняемая находится под подпиской о невыезде.