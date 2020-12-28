В Туву привезли 500 доз для вакцинации населения от коронавируса. Всего же для массовой иммунопрофилактики населения республике выделено 18 000 доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которые будут поступать несколькими партиями. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.Ранее для вакцинации медицинских работников, которые трудятся в зоне повышенной опасности получено 142 дозы, которые полностью использованы. Полный курс вакцинации проведен для 56 медиков.Чтобы обеспечить условия хранения вакцины, из резервного фонда правительства республики было выделено 3 455 тысяч рублей, на которые приобретено специальное оборудование: 32 морозильных камеры, 35 комбинированных лабораторных холодильников и электронные индикаторы для контроля температурного режима.Поступившая вакцина направлена в консультационно-диагностическую поликлинику Республиканской больницы №1 и Кызылскую городскую поликлинику. В первую очередь прививать будут медиков и педагогов. А в целом вакцинация производится на добровольной основе.