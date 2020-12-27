Пчеловоды в Красноярском крае поблагодарили сотрудников МЧС за спасение пчел. Семейная пара приехала из Манского района приехала красноярскую спецчасть, чтобы пожарным «Спасибо» за отзывчивость, мужество и благополучно проведенную спасательную операцию.Происшествие случилось в июне 2020 года в деревне Жуковка Манского района. Там из-за аномально теплой весны из берегов вышла река Мана. В зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов. Среди пострадавших была семья пенсионеров, которые занимались пчеловодством.- Подворье оказалось в воде. К счастью, рядом были сотрудники МЧС, приехавшие в командировку из Красноярска. Аэромобильная группировка из пяти пожарных специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, помогла семейной паре спасти хозяйство, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. - Облачившись в маскитные сетки и непромокаемые костюмы, спасатели эвакуировали из воды 40 ульев.