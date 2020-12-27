В Хакасии начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививки начнут делать уже с понедельника – 28 декабря. В выходные вакцину от COVID-19 доставят в лечебные учреждения республики. Отметим также, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года в регион привезут 25 тысяч доз препарата.- В Хакасии заранее закупили холодильное оборудование, необходимое для перевозки и хранения вакцины в медучреждениях. Медработники уже прошли специальное обучение. Во всех больницах составили чек-листы по маршрутизации вакцин внутри учреждения, в процедурных кабинета и смотровых, - рассказали в региональном минздраве.Сначала прививки поставят медработникам, педагогам, соцработникам, сотрудникам МФЦ и людям с хронические заболевания. Потом вакцинацию пройдут работники транспортных организаций и энергетики, правоохранители, пограничники, военнослужащие, волонтеры, работники сферы услуг и люди, работающие вахтовым методом. В России массовой вакцинации от COVID-19 подлежат жители с 18 до 60 лет.