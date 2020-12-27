Врача- нарколога в Красноярском крае подозревают в служебном подлоге. По предварительной информации, под следствием находится сотрудник КГБУЗ «Назаровская районная больница». Уголовное дело по статье «Служебный полог» возбудили по результатам рассмотрения материалов, полученных в ходе процессуальной проверки.- По версии следствия, сотрудник медучреждения, действуя из корыстных побуждений, подписал медицинское заключение, разрешающее получение водительского удостоверения человеку с диагнозом «алкогольная зависимость». Данный факт рассматривают как нарушение действующих нормативно- правовых актов, - рассказали в пресс- службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.На сегодняшний день представители закона устанавливают обстоятельства и причины совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.