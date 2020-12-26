В Красноярске врачи получили в подарок тысячу штук эскимо. Накануне ворота межрайонной клинической больницы № 20 отворились, чтобы пропустить на территорию грузовик. А в нем – коробки со сладостями – приятный сюрприз. 2020-й год выдался напряженным. Медикам пришлось осваивать непростой для себя профиль работы в «красной зоне» с коронавирусными пациентами. На Новый год так хочется позитива. И так приятно получить такой подарок.Акция прошла в рамках программы #СпасибоВрачам и #МыВместе. Она была запущена компанией «Чистая Линия» еще весной, во время первой волны коронавирусной инфекции. Тогда мороженое доставляли в больницы Москвы и Московской области. К Новому году акция дошла и до Красноярска.- В период пандемии настоящими героями стали врачи , которые жертвуют своим собственным здоровьем , своим временем и общением со своими семьями для того, чтобы помочь нашим гражданам в борьбе с коронавирусной инфекцией . Мы рады угостить их нашим вкусным и полезным десертом , в надежде, что это поднимет их настроение после тяжелого рабочего дня, - сказал вице - президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов .