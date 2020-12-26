Под Красноярском лже-террорист получил свое заслуженное наказание – ограничение свободы на год. Своей «шуткой» он поднял по тревоге все экстренные службы. Произошло это в апреле 2020 года в Дивногорске. На телефон дежурной части позвонили: мужчина на другом конце сообщил, что у него в доме четыре заложника, сам он вооружен ружьем и рядом с ним запрещенное взрывное устройство.Разумеется, полицейские прибыли на место, чтобы все проверить. И выяснили, что 27-летний местный житель находился в квартире совершенно один, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Никакого ружья у него не было, не говоря уже о взрывчатке. В тот момент лже-террориста задержали.Уголовное дело завели по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». А вообще, в зависимости от тяжести последствий за подобные «шутки» можно получить и до 8 лет лишения свободы.