Микрорайон «Орбита» и Николаевский мост в Красноярске теперь связаны посредством новой лестницы. Ее построили в районе дома №27 на улице Дачной, сообщили в пресс-службе городской администрации.Без преувеличения: лестница здесь нужна была давно. Многие водят детей в садики и школы, ходят на работу – через магистраль. Перейти через нее до недавних пор можно было только по старой деревянной лестнице. Но с годами она обветшала, пришлось демонтировать.И на ее месте обустроили другую – новую современную конструкцию. Она состоит из двадцати металлических лестничных маршей, двух площадок и 142 винтовых свай. (К тому же склон, где оборудовали лестницу укрепили с помощью подпорной стены, провели систему отвода воды).ВАЖНОНовая лестница имеет специальные площадки для подъема колясок и велосипедов, а также перила и дополнительные светильники. Гарантия на работы – от 2 до 5 лет.