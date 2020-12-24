ДТП с участием двух несовершеннолетних произошло в Красноярске на улице Щорса, 41. Только один, 17-летний, был за рулем маминого «Лексуса», а другой, 12-летний, переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Первый сбил второго и уехал. Пострадавший получил травмы, виновник аварии и его родители будут платить штраф.Если даже не обсуждать моральный аспект этого ДТП, уезжать с места ДТП все равно не стоило. Полицейские разыскали его быстро.Как установили сотрудники ГИБДД, автомобиль подростку доверила его мама. За передачу управления машиной женщине выписали штраф в 30 тысяч рублей.Подростку за вождение без прав грозит штраф от 5000 до 15000 рублей.Кстати. В этом году на территории Красноярска и Дивногорска патрульные задержали 42 несовершеннолетних водителя. И каждый раз приходится объяснять родителям очевидное: нельзя оставлять ключи от транспортных средств в свободном доступе и разрешать подросткам садиться за руль.