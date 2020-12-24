Грузовой Boeing 777-200F авиакомпании AirBridgeCargo с бортовым номером VQ-BAO был получен 1 декабря 2020 года и с 15 декабря приступил к выполнению коммерческих рейсов. Он является первым не только во флоте компании, но и у среди всех перевозчиков России и СНГ, об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск имени Хворостовского.На сегодняшний момент этот тип воздушного судна является крупнейшим грузовым двухдвигательным самолетом, который способен перевозить до 106 тонн груза на расстояние до 9200 километров.Тем временем, международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского подвел итоги работы за ноябрь 2020 года. Несмотря на то, что количество пассажирских рейсов снижается, количество грузовых показывает стремительный рост.По итогам ноября 2020 года пассажиропоток аэропорта отстает от показателей ноября 2019 на 42% , по итогам года - на 35% . Популярными направлениями красноярцев остаются Москва, Новосибирск, Норильск, Игарка, Санкт-Петербург.