«Квадрофильм» в «ТК на Свободном» закрылся несколько месяцев назад, в сентябре. Однако пустовали залы недолго. Сначала пошли слухи о том, что на месте старого будет новый кинотеатр, потом появились объявления о наборе сотрудников: барменов, касиров, уборщиц и т.д. Например, уборщице за работу 2/2 предлагали 15 тысяч рублей.И вот в конце декабря появилась афиша, приглашающая на первые сеансы в новом кинотеатре.Новый кинотеатр называется Starmax Cinema. Сейчас там работает 3 зала из 4-х доступных, открыты кассы и гардероб. Билеты стоят 250-350 рублей.Похоже, новый кинотеатр войдет в историю 2020 года как нетипичный пример на фоне того, что общепит и сфера развлечений только закрываются и сокращаются.Напомним, продажа билетов на развлекательные мероприятия разрешена только с указанием конкретнорго места и наполняемость залов не должна превышать 50%.