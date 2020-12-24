В этом году итоговая пресс-конференция Губернатора Красноярского края Александра Усса впервые прошла в формате видеоконференцсвязи. Встреча с журналистами длилась около двух часов, за это время губернатор ответил на 19 вопросов, и один из них касался запрета н работу баров и ресторанов, в то время как торговые центры открыты.- Общий подход очень прост. Чтобы не остановить жизнь и экономику, мы должны ограничивать то, без чего можно обойтись, - пояснил Александр Викторович. - Поэтому элементарные потребности что-то купить надо удовлетворять. Вспомните, как мы жили, когда магазины вообще не работали. Когда вы приходите в магазин, чтобы себе что-то купить, можно надеть маску, соблюдать социальную дистанцию. Но когда вы приходите в ресторан, то к концу вечера поднимается настроение, хочется потанцевать, сесть поближе со всеми вытекающими отсюда последствиями.Предприятия общественного питания все-таки работают. Мы исходили из того, что они должны работать как предприятия питания, но не как предприятия развлечения.Поэтому было принято решение ограничить работу в вечернее время. И что касается Нового года, то понятно, что это, прежде всего, развлечения.Я меняю редакцию указов чуть ли не каждую неделю. Меня за это тоже упрекают. Но считаю, что мы делаем правильно. Мы на штабах коллективно обсуждаем все предложения. Где-то снимаем ограничения, где-то их вводим.