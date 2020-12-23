До Нового года осталась буквально неделя. Самое время делать подарки – это ведь так приятно и тем, кто получает, и тем, кто дарит. Бывший глава Красноярска, а ныне депутат Государственной Думы Петр Пимашков передал подарки сотрудникам Красноярского краевого офтальмологического центра. В подарках – наборы шоколадных конфет, которые всегда поднимают настроение и ожидание праздника.- Сейчас на медиках лежит большая нагрузка. И в это тяжелое время особенно важно поддержать и выразить благодарность врачам за важный, самоотверженный, порой героический труд, - сказал Петр Иванович.Добавим, что сейчас больница перепрофилирована в инфекционный госпиталь. Здесь принимают пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Этим занимаются медики из соседней, краевой клинической больницы, у которых, начиная с весны этого года, накопился большой опыт работы в «красной зоне». Им помогают врачи и медицинские сестры из глазного центра. А сами специалисты-офтальмологи временно перебрались в других медицинские учреждения города, где и ведут профильный прием своих пациентов.Остается пережать поздравление от Петра Пимашкова всем, кто сейчас заботится о здоровье красноярцев: с наступающим Новым годом! Пусть грядущий год станет годом позитивных перемен и принесёт больше радостных и светлых событий!