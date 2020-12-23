Житель Игарки на пять дней оставил город без телефонной связи

Житель Иагарки на пять дней оставил город без телефонной связи Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Игарки на пять дней оставил город без стационарной телефонной связи. Просто решил поживиться, свалил деревянный столб, а потом сорвал 147 метров проводов. Что сделал с ними – понятно: цветной лом освободил от изоляции и сдал на вторсырье. Куда 60-летний гражданин потратил полученные деньги, тоже нетрудно догадаться. Однако в результате его действий без связи остались несколько предприятий города. И 5 дней понадобилось специалистам на ее восстановление, сообщает издание «Таймырский телеграф» со ссылкой на местную полицию.

Уголовное дело завели по двум статьям: «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». В скором времени мужчина сядет на скамью подсудимых. Остается добавить, что воровство кабеля и связанное с этим вредительство происходят периодически, и не только на северных территориях. Иногда это заканчивается для похитителей плачевно.