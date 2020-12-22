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На заповедной Черной сопке поймали четырех снегоходчиков

Их накажут за нарушение природоохранного законодательства
Ася ЖУКОВА
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На заповедной Черной сопке поймали четырех снегоходчиков.

На заповедной Черной сопке поймали четырех снегоходчиков.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На заповедной территории Черной сопки – под Красноярском – поймали четырех туристов на снегоходах. Теперь их накажут за нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщили на сайте правительства края, в охраняемых зонах в окрестностях Красноярска организованы регулярные рейды. В них принимают участие сотрудники нацпарка Столбы и Гостехнадзора, представители УГИБДД и Росгвардии, а также участники краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ).

На днях группа проверила, как соблюдается особый режим в четырех ООПТ краевого значения. Наведалась в заказник Красноярский, памятники природы Мининские Столбы, Базаихский разрез и Черная сопка.

В итоге на сопке выявили несоблюдение режима охраны. По территории свободно перемещались отдыхающие на снегоходах и автомобилях. «Массовые рейды будут продолжены, - заверил руководитель краевой дирекции по ООПТ Александр Ногин. – Это позволит снизить количество нарушений».